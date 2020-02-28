В Баку стартовало VI заседание министров в рамках Консультативного совета ЮГК - ОБНОВЛЕНО-2

В Баку проходит очередное заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает Report, глава государства выступил на нем с речью.

Затем на мероприятии выступил заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт.

Заседание продолжилось панельной сессией.

*** 11:50

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в заседании.

*** 11:05

В Баку проходит VI заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, на мероприятии участвуют представители 13 стран.

По информации, на заседании присутствуют заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт, заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, заместитель министра экономического развития Италии Алессандра Тодде, замминистра охраны окружающей среды, энергетики и климатических изменений Герассимос Томас, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

США представляет советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Доннелли, от Великобритании присутствует торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

В мероприятии также принимают участие министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич, заместитель директора департамента энергетики и климатической дипломатии Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Феликс Молдован, помощник министра охраны окружающей среды и энергетики Хорватии Домагой Валиджич, глава Службы газа, нефти и лицензирования Агентства по регулированию энергетики Черногории Жарко Юранович, советник президента Туркменистана Яхшыгельды Какаев, заместитель министра экономики, энергетики и бизнеса Румынии Никулае Гаврилет.

Среди участников также компании BP, SGC, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB AD, Transgaz, SNGN Romgaz SA, UNİPER Global, Bulgargaz EAD, SACE, Plinacro, и международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

После открытия и приветственных речей заседание продолжится в двух пленарных сессиях. На первой сессии будут представлены отчеты о проделанной работе по всем сегментам Южного газового коридора. На второй пленарной сессии под модераторством министра энергетики Пярвиза Шахбазова выступят представители государств-участников ЮГК и заинтересованных в проекте стран.

По итогам 6-го заседания планируется провести пресс-конференцию.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое – 20 февраля 2019 года.