​В Баку стартовала международная нефтегазовая выставка

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу Международная конференция "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas-2016). Как сообщает Report, на конференции принимают участие около 400 делегатов из 30 стран мира.

В этом году темами конференции являются "Газовая инфраструктура Каспийского региона: нынешнее положение и статус реализации основных проектов региона", "Шахдениз - 20 лет успеха и взгляд в будущее", "Финансирование и реализация крупных нефтегазовых проектов", "Расширение базы энергоресурсов Азербайджана", "Подготовка специалистов для нефтегазовых проектов" и др.

На конференции впервые будет затронута тема подготовки специалистов для нефтегазовых проектов. Участники мероприятия затронут вопросы кадровой политики и социальной ответственности, развитие системы поиска талантов, учебных программ для организации более эффективной деятельности сотрудников и ряд других тем.

Модератором заседания выступает вице-президент SOCAR по режиму, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов. Также среди докладчиков есть представители компаний BP, SAP, Petronas, Бакинской Высшей Школы Нефти.

Генеральным спонсором конференции выступает SOCAR, золотыми спонсорами являются компании BP, General Electrics и Snam, серебряными - компании Inpex, McDermott, бронзовыми - Caspian Geophysical, Dentons, Nobel Upstream, SAP, Schlumberger, Statoil, Total, GMA Petroleum.