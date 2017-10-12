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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку стартовал международный нефтяной саммит, организованный международным ценовым агентством Argus при поддержке его главного партнера - Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, двухдневное мероприятие соберет более 250 руководителей международных нефтяных, транспортных, торговых, нефтехимических компаний, профильных министерств, а также представителей госорганов Азербайджана, России, Грузии, Туркменистана, Ирана, Швейцарии, ОАЭ, Казахстана, Великобритании, Румынии, Украины, Турции и других стран.

Участники саммита обсудят вопросы развития логистических маршрутов экспорта нефти и нефтепродуктов, нефтехимической продукции, изменений на рынках прикаспийских стран, расширения и модернизации транспортной инфраструктуры, а также особенности развития газовых проектов.

В рамках саммита ожидаются выступления президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, главы Argus в России, странах СНГ и Балтии Вячеслава Мищенко, операционного директора Argus Media Group Филиппа Шоу, регионального президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонса, председателя "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова, замминистра энергетики Азербайджана Натига Аббасова, замминистра энергетики Грузии Ромео Микаутадзе, а также представителей нефтяных и логистических структур Азербайджана и зарубежных стран.