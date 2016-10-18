В Баку стартовал международный форум “Энергия для устойчивого развития”

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал VII Международный форум “Энергия для устойчивого развития”. Как передает Report, основным организатором мероприятия является правительство Азербайджана и Европейская экономическая комиссия ООН.

В рамках форума, в котором принимают участие свыше 400 официальных лиц, международных экспертов, представителей финансового и делового сектора, исследователей, ученых и представителей общественности из 70 стран, 20 октября состоится международная конференция “Развитие возобновляемой энергетики”.

По информации, с 18 по 21 октября впервые вне Женевы состоится очередная сессия Экспертной группы по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности.

В рамках мероприятий обсудят вопросы устранения препятствия для устойчивого развития, снижения негативного воздействия на окружающую среду, обязательств стран по Парижскому климатическому соглашению и инициативе "Устойчивая энергетика для всех" (SE4ALL), повышения роли возобновляемых источников энергии в целях снижения углеводородной зависимости и др.