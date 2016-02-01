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    ​В Баку стартовал энергетический форум Азербайджан-Индонезия

    Министр Натиг Алиев: Посмотрим, чему научат азербайджанские специалисты противоположную сторону

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал энергетический форум Азербайджан-Индонезия. Как сообщает Report, форум открыл вступительным словом министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев. 

    По словам министра, до сегодняшнего дня прошли три встречи с официальными представителями индонезийской стороны: "Форум проводится с целью обсуждения возможностей сотрудничества двух стран в различных сферах. Обсудим и выясним, чему смогут научить противоположную сторону азербайджанские специалисты".

    Министр добавил, что Азербайджан проводит реформы в энергетической и многих других сферах: "В результате этой деятельности снизится зависимость от нефти". 

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