Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал энергетический форум Азербайджан-Индонезия. Как сообщает Report, форум открыл вступительным словом министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По словам министра, до сегодняшнего дня прошли три встречи с официальными представителями индонезийской стороны: "Форум проводится с целью обсуждения возможностей сотрудничества двух стран в различных сферах. Обсудим и выясним, чему смогут научить противоположную сторону азербайджанские специалисты".

Министр добавил, что Азербайджан проводит реформы в энергетической и многих других сферах: "В результате этой деятельности снизится зависимость от нефти".