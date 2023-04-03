В Баку состоялся азербайджано-американский форум по зеленой энергии

Сегодня в Баку состоялся азербайджано-американский форум по зеленой энергии, организованный Министерством энергетики и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Сегодня в Баку состоялся азербайджано-американский форум по зеленой энергии, организованный Министерством энергетики и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Как сообщает Report, на форуме под председательством заместителя министра Эльнура Солтанова и помощника министра торговли США по глобальным рынкам Аруна Венкатарамы приняли участие представители ряда государственных структур и бизнеса.

Сначала состоялась двусторонняя встреча между сопредседателями. На встрече состоялся обмен мнениями по расширению связей между двумя странами в области энергетики, изучению возможностей сотрудничества по зеленой энергии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Замминистра проинформировал участников о стратегических целях в области возобновляемых источников энергии, проделанной широкомасштабной работе и реализуемых проектах: “В течение 8 месяцев мы подписали документы о сотрудничестве с Masdar, ACWA Power и Fortescue Future Industries по проектам зеленой энергии в объеме 25 ГВт. Эти производственные мощности, которые планируется поэтапно вводить в эксплуатацию к 2040 году, во много раз превышают наш спрос, а наш потенциал во много раз превышает возможности, которые будут созданы. Азербайджанский сектор Каспийского моря с ветроэнергетическим потенциалом 157 ГВт, освобожденные территории и Нахчыван являются наиболее привлекательными местами для зеленых инвестиций”.

Форум зеленой энергии продолжился бизнес встречами, организованными между компаниями Азербайджана и США.