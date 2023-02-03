В Баку состоялось первое министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии

В Баку состоялось первое министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В Баку состоялось первое министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

По его словам, это заседание состоялось в русле с подписанным в июле прошлого года меморандумом о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области энергетики между Азербайджаном и ЕС.

Министр энергетики отметил, что это заседание Консультативного совета по зеленой энергии также проведено по инициативе президента Ильхама Алиева, как и заседание Консультативного совета по ЮГК.