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В Баку состоялось III заседание министров четырех стран в связи с реализацией соглашения по "зеленой энергии"

В Баку состоялось III заседание министров четырех стран в связи с реализацией соглашения по "зеленой энергии" В Баку состоялось третье заседание министров четырех стран с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией".
Энергетика
1 июня 2023 г. 15:30
В Баку состоялось III заседание министров четырех стран в связи с реализацией соглашения по зеленой энергии

В Баку состоялось третье заседание министров четырех стран с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией".

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.

"На встрече было принято решение о присоединении Болгарии к проекту, доработке технического задания по технико-экономическому обоснованию, проведены плодотворные обсуждения проекта Меморандума о взаимопонимании по выбору консалтинговой компании и созданию совместного предприятия", - написал Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке "Yaşıl enerji"nin inkişafı və ötürülməsi üzrə nazirlərin IV iclası iyulda keçiriləcək
Версия на английском языке Baku hosts 3rd ministerial meeting of four countries on green energy development and transmission

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