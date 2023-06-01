В Баку состоялось III заседание министров четырех стран в связи с реализацией соглашения по "зеленой энергии"

В Баку состоялось третье заседание министров четырех стран с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией".

В Баку состоялось третье заседание министров четырех стран с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией".

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.

"На встрече было принято решение о присоединении Болгарии к проекту, доработке технического задания по технико-экономическому обоснованию, проведены плодотворные обсуждения проекта Меморандума о взаимопонимании по выбору консалтинговой компании и созданию совместного предприятия", - написал Шахбазов.