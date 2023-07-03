Состоялась церемония открытия 17-й Бакинской летней энергетической школы

В Баку состоялась церемония открытия 17-й Бакинской летней энергетической школы.

В Баку состоялась церемония открытия 17-ой Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).

Как передает Report, школа организована совместно Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета АДА, Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), BP Azerbaijan, Kolin, Мasdar и TotalEnergies.

На открытии выступили ректор Университета ADA посол Хафиз Пашаев, который отметил, что Бакинская летняя энергетическая школа ежегодно проводится с 2007 года, что является показателем актуальности этой темы: "Тут собрались люди, обладающие необходимым опытом в этой сфере, а популярность этой школы возрастает".

"В целом, сегодня Азербайджан обладает огромной историей по производству нефти и газа",- подчеркнул он.

Как раз на этом заострил свое внимание другой оратор, региональный президент BP Гэри Джонс. По его словам, то, что начиналось как просто разговоры о добычи нефти и газа на Каспии, сегодня превратилось в длительное и весьма интересное "путешествие". И сегодня энергетика - важная составляющая жизни Азербайджана и партнерства страны с международными нефтегазовыми компаниями, в том числе и BP.

Отметим, что в этом году летняя школа пройдет в ином формате: часть летней школы пройдет 3-14 июля в Баку, а другая в Актау.