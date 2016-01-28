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    В Баку состоится энергетический форум Азербайджан-Индонезия

    В связи с этим в Баку прибудет гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 1 февраля в Баку состоится энергетический форум Азербайджан-Индонезия.

    Об этом Report сообщил посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто.

    По его словам, в связи с этим в Баку прибудет генеральный директор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Густи Ньоман Виратмаджа.

    С азербайджанской стороны ожидается участие руководства министерства энергетики Азербайджана, а также других официальных лиц.

    По словам П.Атиянто, форум будет способствовать лучшему пониманию возможностей развития энергетического сотрудничества между двумя странами.  

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