В Баку пройдет встреча министров стран Международной энергетической хартии

В конце 2020 года в Баку намечается встреча министров стран Международной энергетической хартии.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Международной энергетической хартии Урбан Руснак, выступая на Международном форуме Энергетической хартии в Баку.

У.Руснак отметил, что организация начнет переговоры с правительством Азербайджана в начале 2020 года: "Наше сотрудничество с Азербайджаном не ограничивается возобновляемыми источниками энергии. Надеемся, что работы в этой сфере закончатся в этом году. Закон об энергоэффективности также вступит в силу. Переговоры с Азербайджаном состоятся в начале 2020 года".