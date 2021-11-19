В Баку пройдет Южно-Кавказский форум зеленой энергетики

8 декабря в Баку пройдет Южно-Кавказский форум зеленой энергетики.

8 декабря в Баку пройдет Южно-Кавказский форум зеленой энергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, такое же мероприятие состоится 6 декабря в столице Армении Ереване, а 9 декабря - в столице Грузии Тбилиси. Основное внимание на форуме будет уделено стратегиям зеленой энергетики, участникам будет предоставлена возможность наладить связи с производителями зеленых технологий США, разработчиками и подрядчиками проектов, послами США в этих странах, представителями правительства и коммерческих структур.