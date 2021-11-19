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В Баку пройдет Южно-Кавказский форум зеленой энергетики

В Баку пройдет Южно-Кавказский форум зеленой энергетики 8 декабря в Баку пройдет Южно-Кавказский форум зеленой энергетики.
Энергетика
19 ноября 2021 г. 17:08
В Баку пройдет Южно-Кавказский форум зеленой энергетики

8 декабря в Баку пройдет Южно-Кавказский форум зеленой энергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, такое же мероприятие состоится 6 декабря в столице Армении Ереване, а 9 декабря - в столице Грузии Тбилиси. Основное внимание на форуме будет уделено стратегиям зеленой энергетики, участникам будет предоставлена возможность наладить связи с производителями зеленых технологий США, разработчиками и подрядчиками проектов, послами США в этих странах, представителями правительства и коммерческих структур.

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Версия на английском языке South Caucasus Green Energy Forum to be held in Baku
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Bakıda beynəlxalq "yaşıl" enerji forumu keçiriləcək

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