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    В Баку пройдет VIII Международная Каспийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция

    Организаторами конференции, проводимой при поддержке SOCAR, являются британская компания Confidence Capital и БВШН

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ VIII Международная Каспийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция пройдет 9-10 апреля в Баку. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН), организаторами конференции, проводимой при поддержке SOCAR, являются британская компания "Confidence Capital" и БВШН. 

    Как и в предыдущие годы, конференция посвящена годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, ставшего основоположником нефтяной стратегии, обеспечившей динамичное развитие современного Азербайджана.

    На конференции будут заслушаны доклады международных экспертов, руководителей и специалистов топливно-энергетических комплексов Прикаспийских стран о существующем положении в добыче, транспортировке и продаже углеводородных ресурсов в Каспийском регионе.

    Конференция станет также благоприятной платформой для пропаганды успехов нефтяной стратегии Азербайджана и установления деловых связей между специалистами.

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