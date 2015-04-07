В Баку пройдет VIII Международная Каспийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ VIII Международная Каспийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция пройдет 9-10 апреля в Баку. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН), организаторами конференции, проводимой при поддержке SOCAR, являются британская компания "Confidence Capital" и БВШН.

Как и в предыдущие годы, конференция посвящена годовщине со дня рождения общенациональног о лидера Гейдара Алиева, ставшего основоположником нефтяной стратегии, обеспечившей динамичное развитие современного Азербайджана.

На конференции будут заслушаны доклады международных экспертов, руководителей и специалистов топливно-энергет ических комплексов Прикаспийских стран о существующем положении в добыче, транспортировке и продаже углеводородных ресурсов в Каспийском регионе.

Конференция станет также благоприятной платформой для пропаганды успехов нефтяной стратегии Азербайджана и установления деловых связей между специалистами.