В Баку пройдет VIII Международная Каспийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ VIII Международная Каспийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция пройдет 9-10 апреля в Баку. Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН), организаторами конференции, проводимой при поддержке SOCAR, являются британская компания "Confidence Capital" и БВШН.
Как и в предыдущие годы, конференция посвящена годовщине со дня рождения общенациональног
На конференции будут заслушаны доклады международных экспертов, руководителей и специалистов топливно-энергет
Конференция станет также благоприятной платформой для пропаганды успехов нефтяной стратегии Азербайджана и установления деловых связей между специалистами.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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