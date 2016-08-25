В Баку пройдет Международная энергетическая конференция

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 28-31 августа в Баку пройдет первая Евразийская конференция Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE) на тему “Развивающиеся экономики энергетики Каспийского региона: изменения и возможности”.

Как передает Report, основное внимание на конференции будет уделено вопросам экономики энергетики в регионе.

"Энергетические страны Каспийского региона, стремительно развивающиеся последние 10 лет под воздействием высоких цен на энергоносители, сегодня страдают от низких цен на нефть", - заявила компания-организатор.

На конференции пройдут обсуждения по вопросам возможностей экспорта энергоносителей на мировой рынок на фоне низких цен, динамики нефтяных и газовых цен, перспектив развития альтернативной энергетики в регионе на фоне низких цен на энергоносители, региональной энергетической безопасности и др.

На мероприятии примут участие 56 докладчиков из 24 стран.

Отметим, что информационное агентство Report является одним из официальных информационных спонсоров конференции.