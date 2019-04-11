В Баку пройдет IV Международный Форум SOCAR

22-25 апреля в Баку состоится IV "Международный Форум SOCAR: Downstream Каспий и Центральная Азия".

Как сообщает Report, форум проведут Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) и британская компания Confidence Capital Ltd при поддержке Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Это крупнейшее мероприятие в регионе для руководителей и специалистов нефтегазовых компаний, отвечающих за реализацию, торговлю и транспортировку нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Участники форума получат всю необходимую информацию, как о ведении торговой деятельности в Каспийском регионе, так и анализ основных экспортных направлений.

Ежегодно форум посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств. Помимо практической информации, Форум SOCAR предоставляет делегатам удобную платформу для налаживания бизнес-связей: кофе-брейки, дискуссии, культурные мероприятия вне конференции, а также информативные технические визиты.