В Баку пройдет форум по проекту строительства OGPC

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ С 5 по 6 ноября в Баку пройдет второй форум, посвященный проекту строительства в Азербайджане Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC). Форум станет уникальной площадкой и возможностью для местных и иностранных компаний, обладающих опытом в сфере нефтегазопереработки и нефтехимии.

Как передает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), форум состоит из 8 сессий, в рамках которых будут обсуждены вопросы, связанные с применением оборудования, услуг в нефтегазовой сфере, финансово-экономические и правовые вопросы по проектам в сфере нефтегазопереработки и нефтехимии, тенденции в сфере логистики, опыт местных подрядчиков в реализации крупномасштабных проектов.

В целом в рамках форума будет зачитано около 50 докладов. В работе мероприятия примут участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофик Гахраманов, советник президента SOCAR Афган Исаев, заместитель гендиректора OGPC Эмиль Алхаслы, президент и главный исполнительный директор SOCAR Turkey Energy Кянан Явуз, исполнительный директор проекта строительства НПЗ Star в Турции Роберт Стори и др.

Отметим, что строительство нового комплекса планируется начать в 2015 году, ввод в эксплуатацию ожидается в 2023-2025 годах. В период пика строительства работой будут обеспечены 15-16 тыс. человек.

Комплекс будет располагаться в 60 км от Баку – на границе Гарадагского и Абшеронского районов, вблизи Сангачальского терминала – и займет территорию около 1 500 га. Он будет состоять из газоперерабатывающего, нефтеперерабатывающего и нефтехимического заводов.

Первым будет сдан комплекс по газопереработке мощностью 10 млрд. кубометров в год. На втором этапе - введен в эксплуатацию нефтехимический комплекс, а затем - нефтеперерабатывающий завод мощностью 10 млн. тонн в год.

Стоимость проекта оценивается в 14-15 млрд. долларов США. Инвестиции в проект ориентировочно окупятся за 7 лет, рентабельность проекта составляет 13%. В качестве рынков для сбыта рассматриваются такие страны, как Азербайджан, Грузия, Турция, Иран и страны Восточной Европы.