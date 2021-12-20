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В Баку пройдет 1-й Азербайджано-турецкий энергетический Форум

В Баку пройдет 1-й Азербайджано-турецкий энергетический Форум 21-22 декабря в Баку пройдет 1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.
Энергетика
20 декабря 2021 г. 09:42
В Баку пройдет 1-й Азербайджано-турецкий энергетический Форум
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21-22 декабря в Баку пройдет 1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, 21 декабря в рамках форума планируется проведение заседаний рабочих групп, состоящих из специалистов обеих стран в области углеводородов и нефтехимии, электроэнергии, возобновляемых источников энергии и регулирования, а также визит турецкой делегации на Сангачальский терминал.

22 декабря состоится 1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум. В рамках форума планируется подписание документов между Азербайджаном и Турцией.

Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией с целью обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического энергетического сотрудничества.

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Версия на английском языке Baku to host 1st Azerbaijan-Turkey Energy Forum
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 1-ci Enerji Forumu keçiriləcək

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