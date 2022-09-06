В Баку произошла авария на высоковольтной линии электропередач

ОАО "Азеришыг" распространило информацию об аварии на высоковольтной линии электропередач в Низаминском районе Баку.

ОАО "Азеришыг" распространило информацию об аварии на высоковольтной линии электропередач в Низаминском районе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, электроснабжение абонентов в районе аварии обеспечено в полном объеме.

"Как только в колл-центр 199 поступило обращение в связи с происшествием, к месту были направлены ремонтно-восстановительные бригады.

Для предотвращения сбоев в подаче электроэнергии потребителям, энергоснабжение было организовано через резервную линию по кольцевой схеме.

В настоящее время на территории, где произошла авария, электроснабжение абонентов в норме. Линия, на которой произошла авария, будет отремонтирована и введена в эксплуатацию в ближайшие часы", - добавили в ОАО.