В Баку произошла авария на высоковольтной линии электропередач

ОАО "Азеришыг" распространило информацию об аварии на высоковольтной линии электропередач в Низаминском районе Баку.
Как сообщили
"Как только в колл-центр 199 поступило обращение в связи с происшествием, к месту были направлены ремонтно-восстановительные бригады.
Для предотвращения сбоев в подаче электроэнергии потребителям, энергоснабжение было организовано через резервную линию по кольцевой схеме.
В настоящее время на территории, где произошла авария, электроснабжение абонентов в норме. Линия, на которой произошла авария, будет отремонтирована и введена в эксплуатацию в ближайшие часы", - добавили в ОАО.