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В Баку произошла авария на высоковольтной линии электропередач

В Баку произошла авария на высоковольтной линии электропередач ОАО "Азеришыг" распространило информацию об аварии на высоковольтной линии электропередач в Низаминском районе Баку.
Энергетика
6 сентября 2022 г. 21:15
В Баку произошла авария на высоковольтной линии электропередач

ОАО "Азеришыг" распространило информацию об аварии на высоковольтной линии электропередач в Низаминском районе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, электроснабжение абонентов в районе аварии обеспечено в полном объеме.

"Как только в колл-центр 199 поступило обращение в связи с происшествием, к месту были направлены ремонтно-восстановительные бригады.

Для предотвращения сбоев в подаче электроэнергии потребителям, энергоснабжение было организовано через резервную линию по кольцевой схеме.

В настоящее время на территории, где произошла авария, электроснабжение абонентов в норме. Линия, на которой произошла авария, будет отремонтирована и введена в эксплуатацию в ближайшие часы", - добавили в ОАО.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yüksək gərginlikli elektrik xəttində qəza baş verib

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