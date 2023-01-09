В Баку произошел пожар в магазине стройматериалов

Сегодня в магазине по продаже строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньятова в Наримановском районе столицы, произошел пожар.

Сегодня в магазине по продаже строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буньятова в Наримановском районе столицы, произошел пожар.

Об этом Report сообщили в производственном объединении ”Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Начальник Бакинского регионального департамента по эксплуатации газа Рауф Ахмедов сообщил, что в результате пожара на объекте 2 человека получили травмы и были госпитализированы для проведения медицинского обследования.

По его словам, в настоящее время на месте проводится расследование причин произошедшего.

Также начальник департамента отметил, что сотрудники "Азеригаза" на месте происшествия принимают соответствующие меры.