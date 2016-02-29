В Баку проходит заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору

Баку. 29 февраля.REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовало Второе заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору. Как сообщает Report, на заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

К мероприятию также присоединились делегации, возглавляемые министрами энергетики стран-участниц Южного газового коридора - Азербайджана, Турции, Грузии, Греции, Албании, Италии, Болгарии, Хорватии, Сербии и Черногории, высокопоставленные лица США, Евросоюза и Великобритании, главы проектов Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP) и международных финансовых организаций.

Работа Второго заседания Консультативного совета включает три пленарные сессии и круглый стол. В то же время предусмотрено подписание совместной декларации, а также совместное заявление для СМИ министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича и специального посланника Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амоса Хокстайна.

Напомним, что инициатива создания Консультативного совета была выдвинута президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, решение вопросов по организации работы Консультативного совета поручено министерству энергетики. Первое заседание Совета состоялось 12 февраля прошлого года.