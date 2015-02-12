В Баку проходит первое заседание Консультативного совета Южного газового коридора

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Баку открылось первое заседание Консультативного совета проекта Южного газового коридора. Как сообщает Report, в открытии заседания принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, вице-президент Европейской Комиссии Марош Шевчович, министры энергетики стран-участниц проекта - Азербайджана, Грузии, Турции, Греции, Албании, Италии, Болгарии.

На встрече прозвучат конкретные рекомендации по реализации проекта.

Проект Южного газового коридора стоимостью 45 млрд. долларов предполагает создание единой энерготранспортной сети, включающей уже действующий Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзрум) и планирующиеся к сооружению Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы. Газовый коридор протянется почти на 2 тыс. км от Баку до юга Италии и пройдет по территории Грузии, Турции, Греции и Албании.