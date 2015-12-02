​В Баку проходит Неделя нефтепереработки и нефтехимии стран СНГ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу 19-я конференция, проходящая в рамках Недели нефтепереработки и нефтехимии стран СНГ. Как сообщает Report, выступивший на открытии конференции заместитель министра энергетики Азербайджана Гюльмамед Джавадов рассказал об истории нефтяной промышленности страны, подписании "Контракта века", нефтяной стратегии и достижениях.

Замминистра отметил, что после введения в эксплуатацию Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, строительство которого запланировано в Гарадаге, объемы производства продукции и, соответственно, экспорта увеличатся.

"Стоимость строительства комплекса оценивается примерно в 17 млрд. долларов. После его введения в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод в центре Баку прекратит деятельность", - добавил Г.Джавадов.

Отметим, что организатором мероприятия является Всемирная ассоциация нефтепереработки. В рамках Недели нефтепереработки и нефтехимии 1 декабря проведен осмотр Бакинского нефтеперерабатывающего завода. Конференция завершится завтра, 3 декабря. На конференции принимают участие официальные представители SOCAR, ПО "Азеркимья" и Бакинского нефтеперерабатывающего завода.