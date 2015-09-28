​В Баку проходит Международный нефтегазовый форум

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовала III Азербайджанская и Каспийская нефтегазовая неделя.

Как сообщает Report, организатором трехдневного мероприятия является британская организация бизнес-исследований Olive Kinross.

На нефтегазовой неделе примут участие свыше 250 представителей. На мероприятии пройдут обсуждения, касающиеся энергоресурсов Каспия, в частности, крупных нефтегазовых месторождений азербайджанского сектора, газоконденсатных месторождений "Шахдениз", "Абшерон", различных энергопроектов, экспорта в Европу газа с "Шахдениз-2", проекта "Южный газовый коридор", а также процессов, происходящих на международном энергетическом рынке.