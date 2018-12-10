В Баку проходит Международный форум по аграрным технологиям и зеленой энергии

Баку. 10 декабря REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу Международный форум по аграрным технологиям и зеленой энергии (AgTech and Green Energy).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и другие высокопоставленные лица.

Основными задачами международного форума являются достижение инновационного развития сельского хозяйства и энергетики в Азербайджане, укрепление связей между различными заинтересованными сторонами, построение устойчивых бизнес-моделей и связей.

В мероприятии, проходящем при совместной организации министерства сельского хозяйства и министерства энергетики, принимают участие также руководители фермерских хозяйств, зарубежные эксперты по зеленым технологиям, представители стартапов и технологических компаний, представители частного сектора.