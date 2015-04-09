В Баку проходит международная нефтегазовая конференция

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу VIII Каспийская нефтегазовая торгово-транспортная конференция. Как сообщает Report, организаторами данной конференции являются британская компания "Confidence Capital" и Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН). Конференция, которая продлится два дня, проходит при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Мероприятие открыл вступительным словом исполняющий обязанности ректора Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА) проректор Вагиф Гурбанов. Он кратко рассказал об истории нефтегазовой промышленности Азербайджана.

Затем ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о цели и причинах проведения конференции: "Если "Контракт века" был главным контрактом прошлого века, то подписанный недавно "Шахдениз-2" является основным контрактом этого века. Сегодня здесь участвуют наши студенты. Сегодня они студенты, а завтра специалисты".

После было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией "Confidence Capital" и БВШН.

На конференции будут заслушаны доклады международных экспертов, руководителей и специалистов топливно-энергетических комплексов Прикаспийских стран о настоящей ситуации в сфере добычи, транспортировки и продажи углеводородных ресурсов Каспийского региона.

Конференция станет также благоприятной платформой для пропаганды успехов нефтяной стратегии Азербайджана и установления деловых связей между специалистами.