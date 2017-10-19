В Баку проходит международная конференция по развитию альтернативной энергетики

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовала международная конференция "Новые возможности для развития альтернативной и возобновляемой энергетики в Азербайджане".

Как сообщает Report, двухдневную конференцию открыл вступительным словом зампред Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Джамиль Меликов.

Он рассказал о работе, проделанной Азербайджаном в области альтернативной и возобновляемой энергетики, и будущих планах.

Затем был обсужден состоящий из 8 положений рекомендательный документ, подготовленный рабочей группой из сотрудников агентства и представителей международных учреждений. В ходе первоначальных обсуждений были рассмотрены инициативы по подготовке нового законодательства в этой области.

Во второй половине дня будут рассмотрены инвестиционные возможности в сфере возобновляемых источников энергии.

Представитель Revelle Group Эмили Коулуварис отметил, что ключевой вопрос в этой области связан с тарифами: "Здесь необходимо установить тарифы для отдельных областей возобновляемой энергетики".