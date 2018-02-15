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    В Баку проходит IV заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора - ОБНОВЛЕНО

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на заседании

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Четвертое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора стартовало в Центре Гейдара Алиева в Баку.

    Как сообщает Report, на заседании присутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    На мероприятии принимают участие также министры энергетики и представители различных структур стран-участниц Южного газового коридора.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на заседании.

    Затем выступил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

    В рамках мероприятия проводятся пленарные сессии и "круглый стол".

    ***10:24

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проходит четвертое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

    Как сообщает Report, после церемонии открытия и приветственных речей заседание продолжится в четырех пленарных сессиях.

    На первой сессии будут заслушаны доклады о работе, проделанной по всем сегментам Южного газового коридора.

    На второй сессии под модераторством вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича и министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова ожидаются выступления министров стран, привлеченных к проекту.

    Третья пленарная сессия посвящена теме "Финансирование ЮГК на фоне меняющихся тенденций глобального энергорынка".

    В четвертой части будут заслушаны доклады о перспективах расширения проекта Южного газового коридора, интерконнекторе Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) и Ионическо-Адриатическом газопроводе (IAP).

    В заключение ожидается подписание совместной декларации, а также писем о намерениях между Albgaz и SOCAR Balkans, а также Plinacro, Albgaz, BH Gas и Montenegro Bonus.

    Затем состоится пресс-конференция с участием Пярвиза Шахбазова и Мароша Шевчовича.

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