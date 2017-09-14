В Баку состоялась церемония подписания Соглашения по месторождениям "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, проходит церемония подписания скорректированного и заново составленного Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубинной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак зачитал поздравительное послание президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

А поздравительное послание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй зачитал государственный министр Соединенного королевства Алан Дункан.

Министр энергетики Грузии Илья Элошвили зачитал поздравительное письмо премьер-министра Георгия Квирикашвили.

Затем выступили заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хори и генеральный исполнительный директор компании BP Роберт Дадли.

По завершении выступлений был продемонстрирован фильм, подготовленный по заказу компании BP и отражающий успешную реализацию нефтяной стратегии в Азербайджане.

Затем при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и глав делегаций было подписано скорректированное и заново составленное Соглашение по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубинной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В заключение было сделано совместное фото.