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    В Баку состоялась церемония подписания Соглашения по месторождениям "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" - ОБНОВЛЕНО

    В мероприятии участвуют президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, проходит церемония подписания скорректированного и заново составленного Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубинной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает Report, в церемонии принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

    Глава государства выступил на церемонии с речью.

    Затем министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак зачитал поздравительное послание президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    А поздравительное послание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй зачитал государственный министр Соединенного королевства Алан Дункан.

    Министр энергетики Грузии Илья Элошвили зачитал поздравительное письмо премьер-министра Георгия Квирикашвили.

    Затем выступили заместитель министра иностранных дел Японии Манабу Хори и генеральный исполнительный директор компании BP Роберт Дадли.

    По завершении выступлений был продемонстрирован фильм, подготовленный по заказу компании BP и отражающий успешную реализацию нефтяной стратегии в Азербайджане.

    Затем при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и глав делегаций было подписано скорректированное и заново составленное Соглашение по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубинной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    В заключение было сделано совместное фото.

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