В Баку при участии BP созданы современные учебные мастерские по возобновляемой энергетике

В Баку при участии BP созданы современные учебные мастерские по возобновляемой энергетике

Британская компания BP завершила трансформационный проект профессионального образования, направленный на развитие навыков в области технологии возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как сообщает Report, эта инициатива является частью обязательства BP и ее партнеров по поддержке образования и устойчивого развития в стране.

Проект был реализован общественным объединением World Skills Azerbaijan. Общая стоимость данного проекта, начатого в мае 2024 года и завершенного в июле 2025 года, составила 322 тыс. манатов (около $189,4 тыс.).

Его цель заключалась в обеспечении студентов профессионального образования и преподавателей, специализирующихся в этой области, необходимыми знаниями и практическими навыками для активного участия в быстро развивающемся секторе возобновляемой энергетики.

Проект состоит из двух основных компонентов, первый из которых предусматривал создание учебных мастерских по возобновляемой энергетике. . С этой целью были созданы две полностью оборудованные, современные мастерские по возобновляемой энергии: одна для Бакинского государственного профессионального образовательного центра по строительным и монтажным работам, а другая - для Бакинского государственного профессионального образовательного центра по технике и технологиям. Обе мастерские оснащены передовыми системами солнечной и ветровой энергии, что позволяет студентам приобретать практические навыки в соответствии с отраслевыми стандартами.

Второй компонент включаел разработку комплексного учебного модуля по изменению климата и окружающей среде и включение его в программу профессионального образования. В модуле рассматриваются научные основы и влияние глобального потепления, воздействие человеческой деятельности на изменение климата, роль возобновляемых источников энергии в снижении этого воздействия, энергоэффективность и такие темы, как устойчивое развитие.

ФОТО: Магомед Агаев