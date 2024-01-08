О нас

В Баку предлагается строительство одной ветряной и трех солнечных электростанций

В Баку предлагается строительство одной ветряной и трех солнечных электростанций К 2040 году предлагается строительство на площади 2 650 га одной ветряной и трех солнечных электростанций мощностью 1 200 МВт в Аляте, Локбатане, Сабунчи и Мардакяне.
Энергетика
8 января 2024 г. 10:32
В Баку предлагается строительство одной ветряной и трех солнечных электростанций

К 2040 году предлагается строительство на площади 2 650 га одной ветряной и трех солнечных электростанций мощностью 1 200 МВт в Аляте, Локбатане, Сабунчи и Мардакяне.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно документу, на этих территориях в перспективе (в период после отчетного периода) предусмотрено 3 313 га дополнительных земель для развития возобновляемых энергетических хозяйств.

Проект генерального плана предусматривает поэтапную "Рамочную регенерацию" дополнительных 676 га земли для временных электростанций, работающих за счет ВИЭ, на загрязненных в настоящее время земельных участках.

В "Рамочную регенерацию" включены проект "Плавучая солнечная электростанция на озере Беюкшор" (300 кВт), а также природный геологический парк "Гырмеки" (202 га), в котором можно будет производить солнечную и ветряную энергию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Construction of one wind, three solar power plants expected in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda bir külək və üç günəş elektrik stansiyası inşa edilə bilər

Экслюзивные новости

Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi