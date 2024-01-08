В Баку предлагается строительство одной ветряной и трех солнечных электростанций

К 2040 году предлагается строительство на площади 2 650 га одной ветряной и трех солнечных электростанций мощностью 1 200 МВт в Аляте, Локбатане, Сабунчи и Мардакяне.

К 2040 году предлагается строительство на площади 2 650 га одной ветряной и трех солнечных электростанций мощностью 1 200 МВт в Аляте, Локбатане, Сабунчи и Мардакяне.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно документу, на этих территориях в перспективе (в период после отчетного периода) предусмотрено 3 313 га дополнительных земель для развития возобновляемых энергетических хозяйств.

Проект генерального плана предусматривает поэтапную "Рамочную регенерацию" дополнительных 676 га земли для временных электростанций, работающих за счет ВИЭ, на загрязненных в настоящее время земельных участках.

В "Рамочную регенерацию" включены проект "Плавучая солнечная электростанция на озере Беюкшор" (300 кВт), а также природный геологический парк "Гырмеки" (202 га), в котором можно будет производить солнечную и ветряную энергию.