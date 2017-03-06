В Баку открылся бюст Николая Байбакова

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня во дворе средней школы №67 Сабунчинского района состоялась церемония открытия бюста всемирно известного нефтяника Николая Константиновича Байбакова.

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде, вице-президент по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов, вице-президент по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов, представители посольства России в Азербайджане и другие лица.

Выступивший на церемонии открытия Х.Юсифзаде поделился воспоминаниями о Н.Байбакове, рассказал о его заслугах в нефтяной промышленности.

Отметим, что Н.Байбаков родился в семье нефтяника 6 марта 1911 года в селе Сабунчи.

В 1932 году окончил Азербайджанский институт нефти по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных месторождений", работал на нефтяных месторождениях.

С 1940 года являлся заместителем народного комиссара нефтяной промышленности СССР, с 1944 года народный комиссар, в 1946-1948 годах - министр нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, в 1948-1955 годах - министр нефтяной промышленности СССР, 1955-1957 годах - председатель Государственной комиссии Совета Министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства, в 1957-1958 годах - председатель Госплана РСФСР, в 1958-1963 годах - председатель Краснодарского совнархоза, затем председатель Северо-Кавказского совнархоза, в 1963-1964 годах - председатель Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР, в 1964-1965 годах – председатель Государственного нефтедобывающего комитета, в 1965-1985 годах - заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Государственного планового комитета СССР. С 1986-го по 1988 год государственный советник при Совете Министров СССР.

Н.Байбаков является автором ряда рациональных предложений в нефтяной отрасли, в том числе “метода Байбакова”.

Лауреат многочисленных премий, Н.Байбаков также был удостоен орденов "Шохрат" и "Истиглал" - высших орденов независимого Азербайджана.

Он скончался 31 марта 2008 в возрасте 97 лет.