​В Баку открылась новая автозаправочная станция SOCAR

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня на проспекте Зии Буниятова состоялась официальная церемония открытия новой, 20-й по счету автозаправочной станции (АЗС) ЗАО SOCAR Petroleum.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, действующая под брендом SOCAR АЗС отвечает самым высоким стандартам.

На мероприятии приняли участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, генеральный директор SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов, другие руководящие лица и гости.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев перерезал красную ленту. Затем гендиректор SOCAR Petroleum Т.Сеидов ознакомил участников мероприятия с условиями на АЗС, структурой, рабочими комнатами, установленным здесь самым современным оборудованием.

По информации, на АЗС установлены POS-терминалы для безналичной оплаты, платежный терминал ASAN, последние модели топливораспределительных колонок и система автоматизации японского производства.

В завершение мероприятия президент SOCAR Р.Абдуллаев поздравил коллектив SOCAR Petroleum со сдачей в эксплуатацию новой АЗС, пожелал им удачи, выразил уверенность, что они оправдают возложенное на них доверие.