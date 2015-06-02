​В Баку начала работу международная нефтегазовая выставка

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Cегодня в Баку начала работу 22-я Азербайджанская международная выставка "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas-2015).

Как сообщает Report, выставка уже более 20 лет собирает руководителей самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

В этом году на выставке Caspian Oil and Gas-2015 принимают участие свыше 300 компаний. Экспозиция выставки, которая разместилась в трех павильонах и на открытой площадке Бакинского Эскпо-центра, состоит из следующих тематических разделов: инновационные технологии в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечение систем хранения нефти и газа, существующие и будущие нефтегазовые проекты в регионе и многое другое.

Отметим, что впервые в рамках выставки при спонсорской поддержке компании BP состоится художественная выставка "Братья Нобели и бакинская нефть. Премия". Коллекция, посвященная 135-летию деятельности нефтяной компании братьев Нобелей в Азербайджане, создана по инициативе организатора выставки компании Iteca Caspian.

Важной составляющей деловой программы является международная конференция Caspian Oil and Gas, которая пройдет с 3 по 4 июня. В ежегодной конференции принимают участие свыше 500 делегатов из более чем 30 стран мира. В этом году ожидаются выступления свыше 50 представителей государственных структур, ведущих экспертов нефтегазовой отрасли, руководителей крупных нефтегазовых компаний из разных стран мира.

Организаторами выставки являются компания Iteca Caspian LLC и ее британский партнер ITE Group PLC.

Кроме того, наряду с выставкой сегодня стартует единственное специализированное событие в Каспийском регионе в области достижений энергоиндустрии - 5-я Юбилейная Каспийская Международная Выставка "Энергетика и Альтернативная Энергия" Caspian Power-2015.

География участников охватывает Азербайджан, Беларусь, Румынию, Турцию и другие страны. Среди участников выставки ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики - Alce Elektrik, Ardich elektrik, Electroalfa, Germen Electronic, Goknur, Nobel Electric, Schneider Electric, STP, Vitta, Минский электротехнический завод им. Козлова и другие. Наряду с коммерческими компаниями в выставке примет участие Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

На выставке будут представлены автоматизированные системы технического и коммерческого учета электроэнергии, светодиоды, панели солнечных батарей, светодиодные индикаторы, осветительные приборы, различная кабельно-проводниковая продукция, коммутационно-распределительная аппаратура, современные энергосберегающие системы освещения, трансформаторы, изоляторы, электрические выключатели и многое другое.

Таким образом, выставка Caspian Power-2015 предоставит уникальную возможность встретиться с ведущими представителями электроэнергетической промышленности, получить информацию о новейших технологических разработках и стратегиях развития электроэнергетики, а также расширить и установить новые эффективные и взаимовыгодные контакты и заключить перспективные контракты.

Организаторами выставки являются Iteca Caspian и ITE Group.

Отметим, что выставка продлится до 5 июня.