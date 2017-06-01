В Баку начала работу международная нефтегазовая конференция

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу Международная конференция "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas Conference 2017).

Как сообщает Report, в конференции планируется участие около 400 делегатов более чем из 30 стран мира. На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы региона.

Темой пленарной сессии станет “Роль Азербайджана на мировом энергетическом рынке, текущая ситуация с реализацией проектов и перспективы стратегического развития”. Дискуссии будут проводиться на темы "Планы основных операторов по разработке оншорных и офшорных месторождений", "Расширение международного сотрудничества по реализации нефтегазовых проектов", "Текущая ситуация и развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Азербайджана", "Азербайджан – транспортно-логистический узел Каспия", "Эффективная роль цифровых технологий в подготовке кадров" и пр.

Отметим, что в этом году BP отмечает 25-летие деятельности в Азербайджане. Одна из сессий конференции будет посвящена теме "BP – неизменный партнер Азербайджана на протяжении последних 25 лет”.