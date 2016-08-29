В Баку начала работу международная энергетическая конференция

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовала первая Евразийская конференция Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE) на тему “Развивающиеся экономики энергетики Каспийского региона: изменения и возможности”. Как передает Report, основное внимание на конференции будет уделено вопросам экономики энергетики в регионе.

На конференции пройдут обсуждения по вопросам возможностей экспорта энергоносителей на мировой рынок на фоне низких цен, динамики нефтяных и газовых цен, перспектив развития альтернативной энергетики в регионе на фоне низких цен на энергоносители, региональной энергетической безопасности и др.

На мероприятии принимают участие представители 24 стран.

Отметим, что информационное агентство Report является одним из официальных информационных спонсоров конференции.

***

Выступивший на церемонии открытия президент IAEE Гюркан Кумбароглу рассказал о деятельности организации, проводимых конференциях и значении стартовавшей в Баку первой Евразийской конференции. Он также дал информацию о нынешней ситуации на энергорынке, спросе на энергоносители, имеющиеся и будущие транспортные маршруты. Г.Кумбароглу также затронул Трансанатолийский трубопровод (TANAP), призванный поставлять азербайджанский газ в Турцию, а оттуда в Европу, подчеркнув значение проекта.