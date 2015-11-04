В Баку начала работу Каспийская техническая конференция

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организационной поддержке Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) начала работу II Каспийская техническая конференция-выставка (SPE Annual Caspian Technical Conference and Exibition).

Как сообщает Report, конференция-выставка продлится до 6 ноября.

Это первая техническая конференция, посвященная самым последним технологиям, необходимым для очередного этапа развития нефтегазовой промышленности Азербайджана. Мероприятие проводится при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и спонсорской поддержке компаний BP, Chevron, ExxonMobil, Nobel Upstream, Schlumberger, Statoil и Total.

Отметим, что первое мероприятие состоялось в прошлом году в Астане (Казахстан).

Напомним, что SPE - некоммерческая профессиональная организация, технические специалисты которой занимаются разработкой и добычей в сфере источников энергии. SPE объединяет более 143 тыс. членов из 147 стран мира.

SPE является признанным источником технической информации в области разведки и добычи нефти и газа и предоставляет свои услуги через публикации, мероприятия, тренинг-курсы и электронные ресурсы на сайте www.spe.org.