​В Баку начал работу форум SAP Energy

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Сегодня в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) совместно с SAP начал работу форум SAP Energy с участием представителей нефтегазовых компаний стран СНГ.

Как сообщает Report, мероприятие открыл вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов, пожелав успехов в работе форума.

На форуме принимают участие представители Роснефти, Лукойла, Газпрома, Газпром нефти, Транснефти, Зарубежнефти, СИБУР, ТАИФ, Салым Петролеум, КазМунайГаза, Белоруснефти, MOL, OMV и пр.

На форуме заслушаны доклады экспертов, отчеты SAP об оцифровке данных по нефти и газу, доклады по опыту создания цифровых месторождений, НПЗ STAR, интеллектуальном предприятии на базе SAPS/4HANA, автоматизации управления транспортом и спецтехникой и пр, эксперты поделились опытом в области цифровой трансформации, обсуждены инновационные проекты предприятий топливно-энергетического комплекса.

Напомним, что с 2008 года на предприятиях и организациях SOCAR применяются модули SAP FI, MM, SD, HR, FSCM (компонент TRM), GRC (компонент AC), SAP CO (контроль), BPC (бюджетирование), BPC (консолидация), GRC (компонент RM), Opentext CS (оборотэлектронной документации), BW (база данных бизнеса), PP, PM, PS и QM.