В Баку на следующей неделе пройдет Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия"

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas) пройдет c 29 мая по 1 июня в Баку Экспо Центре.

Как сообщает Report, в этом году мероприятие отметит 25-летний юбилей.

Важной частью выставки, сопровождающей ее деловую программу, является международная конференция Caspian Oil & Gas, которая пройдет с 30 по 31 мая.

На протяжении всех лет проведения поддержку Caspian Oil & Gas оказывают министерство энергетики и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Организаторами выставки являются компания Iteca Caspian и ее партнер ITE Group.

На сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор Iteca Caspian Фарид Мамедов сообщил, что выставка соберет 312 нефтегазовых компаний из 38 стран.

По его словам, Беларусь, Италия и Россия представлены на мероприятии национальными группами: "Состав участников выставки этого года расширился благодаря новым компаниям, которые составляют около 20% всех участников. В основном это иностранные компании, которые проявляют большой интерес к нефтегазовому рынку Азербайджана. Есть также дебютанты среди местных компаний, на которые приходится 30% всех участников выставки".

Заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов затронул поддержку мероприятия со стороны компании, а также рассказал о ее деятельности, подчеркнув, что SOCAR стала международной компанией. "Более 90% доходов SOCAR получает от своей деятельности за рубежом, которая более не зависит от национальных ресурсов".

Представитель Iteca Caspian Айнура Назарли заявил, что на конференции примет участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

По ее словам, в рамках конференции ожидается подписание нескольких меморандумов.

Она отметила, что конференция соберет более 500 топ-менеджеров ведущих компаний, представителей отраслевых министерств, авторитетных отраслевых экспертов и предоставит возможность для обмена мнениями по актуальным вопросам развития нефтегазовой отрасли.

Статус мероприятия подчеркивает и состав спонсоров конференции. Платиновым спонсором конференции выступает SOCAR. Золотым спонсором конференции является компания BP, Petronas, Statoil, серебряные спонсоры – INPEX, McDermott, бронзовые спонсоры - EGS, EY, Dentons, Lamor Corporation, Nobel Upstream, SOCAR AQS, Total, Turkish Petroleum.