​В Баку и Лянкаране будут перебои в подаче газа

Сегодня, 18 октября с 10:00 и до завершения работ по ликвидации выявленных утечек газа прервано газоснабжение в поселке Чермет Наримановского района Баку - проспекты З. Бунятова, Азадлыг, Ататюрка, улицы А. Гайыбова, М. Ализаде, Х. Шушинского, С. Рахмана, М.Санани и академика Гасана Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Также с 10:00 до 16:00 ожидаются перерывы в газоснабжении ряда населенных пунктов Лянкяранского района в связи с проведением ремонтных работ.