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В Баку энергетики проводят противоаварийные тренировки в преддверии COP29

В Баку энергетики проводят противоаварийные тренировки в преддверии COP29 10:26
Энергетика
5 ноября 2024 г. 10:45
В Баку энергетики проводят противоаварийные тренировки в преддверии COP29

В Баку в преддверии климатической конференции COP29 проводятся региональные противоаварийные тренировки энергетиков для обеспечения бесперебойного электроснабжения города во время мероприятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Мероприятия проводятся с участием оперативного персонала для симуляции действий при авариях в энергосистеме из-за погодных условий и других чрезвычайных ситуаций, ликвидации аварий и эффективной организации работ.

На тренировках, проводимых с целью усиления координации между центральными диспетчерскими управлениями ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг", смоделировано восстановление электроснабжения города в кратчайшие сроки за счет альтернативной схемы в случае отключения 220-киловольтных линий электропередачи, связывающих передающую сетевую инфраструктуру Баку с энергосистемой.

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Версия на английском языке Emergency response drills conducted in Baku to ensure energy supply stability during COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 günlərində enerji təchizatının dayanıqlığı üçün əks-qəza məşqləri keçirilib

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