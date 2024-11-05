В Баку энергетики проводят противоаварийные тренировки в преддверии COP29

10:26

В Баку в преддверии климатической конференции COP29 проводятся региональные противоаварийные тренировки энергетиков для обеспечения бесперебойного электроснабжения города во время мероприятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Мероприятия проводятся с участием оперативного персонала для симуляции действий при авариях в энергосистеме из-за погодных условий и других чрезвычайных ситуаций, ликвидации аварий и эффективной организации работ.

На тренировках, проводимых с целью усиления координации между центральными диспетчерскими управлениями ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг", смоделировано восстановление электроснабжения города в кратчайшие сроки за счет альтернативной схемы в случае отключения 220-киловольтных линий электропередачи, связывающих передающую сетевую инфраструктуру Баку с энергосистемой.