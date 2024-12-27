В Баку, Джалилабаде и Лянкяране будут иметь место ограничения в подаче электроэнергии

09:26

Сегодня в Сураханском районе Баку, в некоторых населенных пунктах Джалилабадского района, а также в городе Лянкяране будут введены ограничения в энергоснабжении потребителей.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в связи с ремонтными работами с 10:00 до 16:00 ограничения в энергоснабжении будут применяться в поселке Зых Сураханского района.

Кроме того, ограничения в подаче электроэнергии будут иметь место в Джалилабадском районе: с 10:00 до 14:00 - в административно-территориальном округе города Гёйтепе, селах Муган, Агдаш, Привольное, Команлы; в Ленкоране: с 10:00 до 11:00 - в 1-м и 2-м микрорайонах, на улицах Кичик базар, Райпо, Саттархана, Азада Мирзоева, Ханифы Абдуллаева.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.