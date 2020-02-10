В Баку действуют мошенники от имени "Азеригаз"

На территории Гарадагского района Баку объявились мошенники.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), несколько лиц, представляясь сотрудниками "Азеригаз", обходят квартиры и предлагают замену карт на смарт-счетчиках.

Аналогичные случаи отмечены также в Низаминском и Наримановском районах, где указанные лица обманули жильцов как минимум четырех квартир, получив за замену смарт-карт по 15 манатов с каждой квартиры. Потерпевшие обратились с жалобой в "Азеригаз".

"Азеригаз" информирует абонентов, что карты смарт-счетчиков не имеют срока годности, и подлежат замене только в случае повреждения или утери. Замена производится в центрах ASAN Kommunal, либо в районных отделениях "Азеригаз". Сумма пошлины составляет 10 манатов.

"Если кто-либо из абонентов столкнется с подобной ситуацией, надо потребовать служебное удостоверение лица, представляющегося работником "Азеригаз", и заявить об инциденте в колл-центр 104/185", - говорится в обращении ПО.