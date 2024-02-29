В Баку будет подписан ряд документов в сфере "зеленой энергии"

В 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании по "зеленой энергии", которые пройдут в Баку 1 марта, примут участие представители 23 стран, в том числе Евросоюза.

В 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании по "зеленой энергии", которые пройдут в Баку 1 марта, примут участие представители 23 стран, в том числе Евросоюза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В мероприятии также примут участие представители шести международных организаций и 44 компаний.

Заседание продолжится пленарными заседаниями на тему "Министерская сессия по Южному газовому коридору и зеленой энергии", "Сессия по Южному газовому коридору: взгляд в будущее" и "Сессия по зеленой энергии на фоне COP29: Использование возможностей возобновляемой энергии".

Кроме того, состоятся 6-е министерское заседание и круглый стол Азербайджан-Европейский союз на тему "Развитие использования морской ветровой энергии" в рамках Консультативного совета в целях реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

В рамках мероприятия планируется подписание документов в области "зеленой энергии", по итогам будет организована пресс-конференция.