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В Баку будет подписан ряд документов в сфере "зеленой энергии"

В Баку будет подписан ряд документов в сфере "зеленой энергии" В 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании по "зеленой энергии", которые пройдут в Баку 1 марта, примут участие представители 23 стран, в том числе Евросоюза.
Энергетика
29 февраля 2024 г. 17:14
В Баку будет подписан ряд документов в сфере зеленой энергии

В 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании по "зеленой энергии", которые пройдут в Баку 1 марта, примут участие представители 23 стран, в том числе Евросоюза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В мероприятии также примут участие представители шести международных организаций и 44 компаний.

Заседание продолжится пленарными заседаниями на тему "Министерская сессия по Южному газовому коридору и зеленой энергии", "Сессия по Южному газовому коридору: взгляд в будущее" и "Сессия по зеленой энергии на фоне COP29: Использование возможностей возобновляемой энергии".

Кроме того, состоятся 6-е министерское заседание и круглый стол Азербайджан-Европейский союз на тему "Развитие использования морской ветровой энергии" в рамках Консультативного совета в целях реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

В рамках мероприятия планируется подписание документов в области "зеленой энергии", по итогам будет организована пресс-конференция.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda SGC Məşvərət Şurasında "yaşıl enerji" sahəsində sənədlərin imzalanması planlaşdırılır

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