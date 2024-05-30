В Бакинской энергетической неделе примут участие 300 компаний

В Бакинской энергетической неделе, которая пройдет 4-6 июня, свое участие подтвердили до 300 компаний из 37 стран.

В Бакинской энергетической неделе, которая пройдет 4-6 июня, свое участие подтвердили до 300 компаний из 37 стран.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной этому мероприятию, заявила проектный менеджер компании Iteca Caspian Наиля Алиева.

Она отметила, что на энергетической неделе будут представлены компании из США, Германии, Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Бахрейна, ОАЭ, Болгарии, Великобритании, Чехии, Китая, Алжира, Финляндии, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Израиля, Швеции, Италии, Латвии, Казахстана, Катара, Венгрии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Узбекистана, Румынии, России, Саудовской Аравии, Словении, Турции, Украины и Японии.

"Компании из Швеции, Индии и Словении впервые примут участие в мероприятии. В этом году на общее число участников выставки приходится 15% новых компаний, которые проявляют большой интерес к сфере "зеленой" энергетики", - сказала Н.Алиева.