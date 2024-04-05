В Baker Hughes отметили снижение числа нефтегазовых буровых установок

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за март сократилось на 20 к февралю, или на 1,1%, до 1 793 единиц.

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за март сократилось на 20 к февралю, или на 1,1%, до 1 793 единиц.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

За год количество действующих буровых сократилось при этом на 86, или на 4,5%.

Согласно данным компании, в США показатель вырос за месяц на три, до 625 агрегатов, в Канаде число буровых установок сократилось на 36 - до 197 единиц.

Количество буровых установок в Европе выросло на четыре, до 118. На Ближнем Востоке показатель сократился на пять, до 344 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок поднялось на десять, до 229, в Африке - увеличилось на четыре, до 115. В Латинской Америке число установок осталось на уровне февраля в 165.

Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.