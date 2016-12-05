В "Азнефть" состоялось совещание, посвященное планам на будущий год

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Производственном объединении (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошло совещание, посвященное работам, проделанным в сфере автоматизации производственных процессов и метрологии за январь-ноябрь, обеспечению оборудованием и материалами и запланированным мероприятиям на 2017 год.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на совещании приняли участие сотрудники отдела по автоматизации производственных процессов и метрологии, метрологи структурных организаций и специалисты по автоматике.

Участники мероприятии обсудили работы, проделанные в сфере автоматизации производственных процессов и метрологии, документы по эксплуатации, техническое обслуживание, план ремонтных работ, ситуацию с их реализацией, провели анализ и оценку деятельности за 11 месяцев 2016 года.

Затем был заслушан план на 2017 год, а также отчеты о реализации заявок, подчеркнута необходимость повышения квалификации инженерно-технического состава, работающего в различных производственных отраслях.