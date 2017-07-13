В "Азнефть" прошло совещание по усовершенствованию охраны труда

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошло совещание по вопросам усовершенствования охраны труда.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, гендиректор ПО Дашгын Искендеров рассказал о мерах по улучшению условий труда директора в нефтегазовом хозяйстве, отметив, что вопросы безопасности труда на эстакадах, платформах и площадках постоянно находятся в центре внимания, а особое внимание на производстве уделяется человеческому фактору и охране здоровья.

Заместитель гендиректора по охране труда Джалаир Самедов проинформировал о работе, проделанной в области охраны труда за 6 месяцев текущего года, говорил о важности просвещения работников нефтегазодобывающей отрасли.

В заключении подчеркнута важность регулярных тренингов по вопросам охраны труда на производственных площадках.