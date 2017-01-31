В "Азерихимия" прошла встреча с послом Германии

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Производственном объединении "Азерихимия" ("Azərikimya") Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла встреча с послом Германии в Азербайджане Михаэлем Киндсграбом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече председатель Наблюдательного совета ПО "Азерихимия", депутат Мухтар Бабаев предоставил обширную информацию об истории нефтехимической промышленности Азербайджана, проводимых работах по реконструкции и модернизации, а также перспективных проектах.

Посол М.Киндсграб заявил о динамичном развитии связей между двумя странами в различных направлениях, в том числе в политической, экономической и гуманитарной сферах, отметил об уделении особого внимания нефтегазовому и химическому секторам. Он выразил уверенность, что данное сотрудничество послужит развитию отношений между Азербайджаном и Германией.

Затем гость посетил созданный в ПО "Азерихимия" уголок общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено об успешном продолжении сегодня президентом Ильхамом Алиевым новой нефтяной стратегии, архитектором которой является великий Гейдар Алиев.

На встрече также обсудили другие интересующие посла вопросы.