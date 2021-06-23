В "Азеригаз" внесли ясность в вопросе сдачи старых счетчиков на металлолом

Гендиректор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев прокомментировал видеозапись в социальных сетях о счетчиках, которые сдают в пункты приема металлолома

Гендиректор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев прокомментировал видеозапись в социальных сетях о счетчиках, которые сдают в пункты приема металлолома.

Как передает Report, на своей странице в Facebook Р.Алиев написал, что в этом нет ничего необычного.

"Срок эксплуатации счетчиков – 15-20 лет. Газовые счетчики состоят как из механических, так и электронных элементов. По мере эксплуатации механические части счетчиков выходят из строя и сдаются в пункты приема металлолома. В год выявляются 150-200 тыс. неисправных счетчиков, которые сдаются на металлолом. Это нормальное явление, не стоит делать из этого шоу", - заявил глава "Азеригаз".