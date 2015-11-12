​В "Азеригаз" созданы два новых департамента

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) реорганизовала Абшеронский, Бинагадинский, Хатаинский, Хазарский, Гарадагский, Наримановский, Насиминский, Низаминский, Сабунчинский, Сабаильский, Сураханский и Ясамальский производственные участки газовой эксплуатации, осуществляющие деятельность в качестве не обладающих юридическим статусом организаций в подчинении Производственного объединения "Азеригаз", учредив на их базе Бакинский региональный департамент газовой эксплуатации и Бакинский региональный департамент по реализации газа.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, сотрудникам уже направляются письма с официальным предупреждением в соответствии с положениями Трудового кодекса.

Информация о сотрудниках упраздненных производственных участков газовой эксплуатации, а также штатное расписание вновь созданных департаментов представлены в Департамент человеческих ресурсов SOCAR (ДЧР).

Отмечено, что ДЧР проверит профессиональный уровень данных сотрудников и обеспечит их рабочими местами в соответствии с вакансиями в штатном расписании. Работники, которые по результатам проведенных экзаменов не заняли вакантные места во вновь созданных департаментах, будут обеспечены работой в Аппарате управления ПО и других организациях в соответствии с их образованием и специализацией. Необеспеченным работой или же не согласным на существующие вакансии сотрудникам в соответствии с положениями законодательств будут выплачены единовременные компенсации в 5-кратном размере заработной платы, не облагаемые налогом.

В случае несогласия работников с размером единовременной компенсации ПО обратится к руководству SOCAR для внесения этих работников в "Программу по обеспечению занятости и социальной устойчивости освобожденных от работы сотрудников SOCAR". Уже начат прием заявлений для подключения к этой программе. Освобожденные от работы сотрудники могут обратиться с заявлением в течение 1 месяца.

Жалобы граждан, недовольных тестовыми экзаменами или же размещением в новой структуре, будут оперативно рассмотрены ПО "Азеригаз" и ДЧР, о чем эти граждане будут проинформированы.